Le mea culpa de Pape Guèye

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L’heure est au bilan et aux explications dans la tanière du Sénégal. Alors que la déception de l’élimination face à la Belgique reste vive chez les supporters, les joueurs commencent à briser le silence. Parmi les réactions les plus attendues figurait celle de Pape Guèye (p.gueye24 sur sa page), dont les récentes prises de position avaient agité l’entourage de l’équipe nationale. Depuis Toronto, le milieu de terrain a publié un message fort sur son compte Instagram pour s’adresser directement au public.

« On vous a failli » : le mea culpa d’un Lion blessé

Sans fuir ses responsabilités, Pape Guèye a d’abord tenu à assumer la performance collective de l’équipe, loin des objectifs attendus pour ce Mondial. « Je me sens redevable envers le Sénégal et tous les Sénégalais et je sais qu’on vous a failli durant ce tournoi », a-t-il écrit, concédant que le public « méritait beaucoup mieux ».

Cette sortie résonne comme un acte de contrition nécessaire de la part d’un des cadres de l’entrejeu, alors que le football sénégalais traverse une zone de turbulences administratives et sportives au lendemain de cette sortie prématurée.

Une justification à demi-mot sur ses choix récents

Au-delà des excuses traditionnelles d’après-tournoi, c’est la troisième strophe du communiqué qui retient toute l’attention des observateurs. Le joueur y glisse une phrase lourde de sens : « chaque décision que j’ai pu prendre récemment est uniquement pour que les choses avancent dans le bon sens pour le présent et surtout pour l’avenir du football sénégalais. »

Cette déclaration sonne comme une mise au point indispensable. Elle fait directement écho aux tensions internes et aux bruits de couloir qui ont escorté les Lions durant leur séjour en Amérique du Nord, notamment concernant la gestion du staff technique. Pour Guèye, ses choix récents – aussi radicaux ou commentés soient-ils – ont été guidés par le seul intérêt supérieur de la sélection, et non par un agenda personnel.

La sélection avant tout

En réaffirmant qu’il a « toujours fait passer la sélection avant ses intérêts personnels », le joueur de 26 ans tente de désamorcer les critiques sur son engagement. Il conclut son message par une note d’espoir et un rendez-vous pris pour les prochaines échéances : « nous travaillerons très dur afin de revenir plus fort in sha Allah. »

Reste à savoir comment cette sortie sera accueillie par la Fédération sénégalaise de football (Fsf) et si elle ouvrira la voie à un dialogue constructif pour amorcer la reconstruction tant attendue de l’équipe nationale.