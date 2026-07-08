ONU/ Diomaye va-t-il soutenir Macky ? : la grosse révélation de Madiambal

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« Zappé » il y a quelques mois, lors de sa candidature alors que le leader de Pastef était Premier ministre, l’ancien chef de l’Etat pourrait désormais bénéficier des faveurs du président de la République, après le divorce entre les deux ténors de la politique sénégalaise.

Selon des informations dévoilées par Madiambal Diagne, les choses avancent dans le bon sens. « Les lignes bougent au sujet du soutien officiel du Sénégal à la candidature de Macky Sall à l’ONU. Diomaye Faye et Adama Barrow ont reçu, à ce propos hier 7/7 2026, Umaro S. Emballo », écrit le patron d’Avenir Communication. Il faut noter que l’ancien président bissau-guinéen est l’un des grands soutiens du patron de l’Apr dans sa candidature.

Mieux, toujours selon Madiambal Diagne, Macky Sall est prochainement attendu à Dakar et Banjul. Deux étapes importantes pour l’ancien président, qui compte sur le soutien diplomatique de son pays pour briguer le secrétariat des Nations Unies.