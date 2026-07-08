Éboulement à Saraya : quatre orpailleurs clandestins perdent la vie

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Un nouvel accident mortel s’est produit dans les sites d’orpaillage clandestin de la région de Kédougou (est). Quatre orpailleurs ont trouvé la mort, le 06 juillet 2026 vers 14 heures, à la suite d’un éboulement survenu sur un site situé près du village de Dambala, dans la commune de Missirah Sirimana, département de Saraya. Les victimes, toutes de nationalité étrangère et âgées de 17 à 21 ans, ont été formellement identifiées.

D’après l’APS, ce drame intervient quelques jours seulement après un précédent éboulement qui avait coûté la vie à six personnes dans le département de Saraya. Il s’agit du troisième accident de ce type enregistré dans la région de Kédougou en moins d’une semaine, illustrant la dangerosité persistante des sites d’exploitation aurifère clandestins.