Fabrication clandestine de sachets : le FRAPP réclame des sanctions plutôt que des communiqués

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP) a réagi au communiqué du ministère de l’Industrie et du Commerce alertant sur la prolifération de sachets d’eau et de boissons fabriqués clandestinement. Dans un communiqué, le mouvement estime que la réponse des autorités ne doit pas se limiter à des déclarations publiques, mais passer par une application effective des lois en vigueur.

Le FRAPP rappelle notamment l’existence de la loi du 8 janvier 2020 interdisant la production, l’importation, la détention, la distribution et l’utilisation de certains plastiques à usage unique, notamment les sachets plastiques. Selon le mouvement, ce texte doit être appliqué sans faiblesse ni traitement sélectif.

L’organisation souligne également que l’État doit veiller au contrôle de la qualité des produits avant toute autorisation de commercialisation ou de mise sur le marché.

Pour FRAPP, le problème n’est donc pas l’absence de textes, mais le manque de volonté politique pour les faire respecter. « Les réseaux de fabrication clandestine ne prospèrent que parce que les contrôles sont insuffisants et que l’impunité persiste», a-t-il estimé.

Le mouvement appelle ainsi le ministère à appliquer immédiatement la loi du 8 janvier 2020, à renforcer les contrôles sur l’ensemble du territoire, à sanctionner les producteurs et distributeurs en infraction sans distinction, ainsi qu’à promouvoir des alternatives écologiques tout en accompagnant les acteurs économiques dans cette transition.

En conclusion, le FRAPP affirme que les Sénégalais attendent des mesures concrètes plutôt que des opérations de communication, estimant que « gouverner, c’est faire respecter la loi ».