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Les dessous de l’arrestation d’Amara Traoré

8 juillet 2026 Société

Selon les informations de Libération, l’ancien sélectionneur national et ancien international Amara Traoré a été placé en garde à vue à la Section de recherches (SR) de Saint-Louis.

Une plainte déposée par l’ancien international sénégalais Souleymane Diawara est à l’origine de la procédure, souligne la même source. Le journal précise que Amara Traoré est poursuivi pour abus de confiance portant sur un montant de 40 millions de francs CFA.

Dans sa plainte, Souleymane Diawara affirme avoir remis cette somme à Amara Traoré il y a plusieurs années pour l’achat d’un terrain. Or, ajoute le quotidien d’information, aucun terrain n’a été acquis et les 40 millions de francs CFA ne lui ont jamais été restitués.

Pour sa défense, Amara Traoré soutient une tout autre version. Il affirme avoir remis l’argent au propre frère du plaignant, aujourd’hui décédé.

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