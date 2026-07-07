Jérôme Bandiaky aurait envoyé des invitations pour assister à son propre procès

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Selon Les Échos, Jérôme Bandiaky aurait envoyé des invitations pour assister à son propre procès, prévu ce mercredi 8 juillet. Une démarche pour le moins inhabituelle, alors qu’il est détenu.

Le journal s’interroge sur les motivations de l’intéressé : souhaite-t-il faire des révélations à l’audience ou démontrer que la campagne de dénigrement dont il dit avoir été victime pendant plusieurs mois est infondée ? Le procès devrait apporter des éléments de réponse.

Surnommé « Sniper », Jérôme Bandiaky est en prison depuis le 24 septembre 2024. Il est soupçonné d’avoir planifié la traque d’opposants politiques sous le régime de Macky Sall. L’ancien agent de sécurité est poursuivi pour plusieurs délits comme l’escroquerie et l’usurpation de fonction, mais c’est surtout l’accusation criminelle de trafic d’armes qui le maintient derrière les barreaux.