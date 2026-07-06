Koungheul : Un bébé d’un mois découvert vivant dans une poubelle

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Un nourrisson de sexe féminin, âgé d’un mois, a été découvert vivant dans une poubelle du marché central de Koungheul dans la nuit du samedi au dimanche. Attiré par les pleurs du bébé, un conducteur de mototaxi a donné l’alerte, permettant aux forces de l’ordre d’intervenir rapidement.

Le bébé, habillé et emmailloté, a d’abord été conduit au commissariat de Koungheul, puis transféré au district sanitaire local pour des examens médicaux, rapporte Kawtef. Son état de santé n’a pas été précisé.

Cette découverte intervient dans une commune qui a déjà connu un cas similaire ce mois-ci. Le 10 mai 2026, un nouveau-né de sexe masculin avait été abandonné derrière le quartier Campement. Une adolescente de 15 ans, identifiée sous les initiales O. D., avait été interpellée après que son père l’eut livrée aux gendarmes. Elle avait reconnu les faits.

Le parquet a été saisi et une enquête a été ouverte pour identifier les responsables de ce nouvel abandon. Les investigations s’orientent naturellement vers la recherche de la mère.