Coupe du monde 2026 : Haaland (Norvège) élimine le Brésil

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La Norvège a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde en terrassant le Brésil (2-1), ce samedi à New York, grâce à un doublé d’Erling Haaland (79e, 89e).

C’est ce qu’on appelle un nouvel échec cuisant. Éliminé en quarts de finale lors des deux dernières Coupes du monde, le Brésil a fait encore pire cette année, avec une sortie dès les 8es de finale contre la Norvège (1-2), ce samedi à New York. La Seleçao n’avait plus connu une fin d’aventure aussi précoce depuis… 1990. Elle avait alors été éliminée par l’Argentine (0-1) à Turin, sur un but tardif inscrit par Claudio Caniggia (0-1) et avait, après cet échec, disputé les quarts lors de huit éditions consécutives.

Dans toute son histoire, le Brésil n’a fait pire qu’à deux reprises. En 1930, il n’était pas parvenu à terminer en tête d’un groupe avec la Yougoslavie et la Bolivie (seul le premier était qualifié). En 1966, malgré un statut de double champion du monde en titre, il avait également été terrassé en poules, derrière le surprenant Portugal et la Hongrie. Il met fin à une série de huit qualifications d’affilée en quarts.

Malgré un penalty de Neymar en toute fin de match, la Seleçao quitte le Mondial par la toute petite porte.