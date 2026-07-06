Annulation du rouge contre Balogun : C’est Trump qui a appelé Infantino

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Le média américain Politico, spécialisé dans le traitement de l’information des instances dirigeantes des Etats-Unis, révèle les coulisses invraisemblables de l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun menées depuis la Maison Blanche.

Ses 19 buts en 43 matchs avec Monaco la saison dernière ne lui permettaient pas vraiment d’être cité parmi les stars de la Coupe du monde 2026. Et pourtant. Folarin Balogun restera, bien malgré lui, comme l’un des grands acteurs de la compétition pour des raisons qui dépassent allègrement le cadre du sport. Exclu pour une vilaine semelle sur la cheville de Tarik Muharemovic lors du 16e de finale de la Coupe du monde remporté par les Etats-Unis contre la Bosnie-Herzégovine (2-0), l’attaquant a vu sa sanction annulée, dimanche à deux jours du 8e de finae contre la Belgique, mardi (2h). Et cela s’est joué en très haut lieu.

La machine s’est mise en route dès les premières heures

Comme révélé par plusieurs médias américains, dont NBC, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a directement appelé Gianni Infantino, président de la Fifa, pour l’interroger sur la sanction contre le buteur. Dans un article sur les coulisses de cette ingérence américaine, Politico, média spécialisé dans le suivi des instances dirigeantes américains, révèle que Trump a été mis au courant de cette situation par Andrew Giuliani, patron du comité d’organisation de la Coupe du monde, proche du président américaine et fils de l’ancien maire de New York, Rudolph Giuliani.

La machine s’est alors mise en marche dès les premières heures qui ont suivi le coup de sifflet final. Elle était pilotée par Giuliani, des responsables de la Fédération américaine de football mais aussi Howard Lutnick, secrétaire du commerce dont Politico a révélé les liens avec la Fifa. Lutnick aurait ainsi participé à un dîner secret avec Infantino début juin qui « souligne les relations exceptionnellement étroites que la Fifa a tissées avec les responsables de l’administration Trump, au-delà du président Donald Trump lui-même », insiste Politico. La rouge de Balogun a « déclenché quatre jours de lobbying coordonné, de manœuvres juridiques et d’efforts diplomatiques s’étendant du Bureau ovale jusqu’à Zurich », explique la journaliste Sophia Cai.

Les proches de Trump se sont penchés sur le passif de l’arbitre

Si la Fifa assure que la décision a été prise par une commission indépendante, la Maison Blanche – par le biais de Giuliani et Lutnick – aurait proposé à la Fédération américaine de lui mettre à disposition ses avocats. Parallèlement, Giuliani et un autre homme, Scott Goodwin – un gestionnaire de fonds spéculatifs qui aide la Fédération en contribuant au salaire su sélectionneur Mauricio Pochettino – se sont intéressés au passif de l’arbitre brésilien Raphael Claus, qui a dégainé le carton rouge contre Balogun. « Des articles relatant des controverses antérieures impliquant Claus ont circulé parmi les hauts responsables gouvernementaux alors qu’ils évaluaient tous les arguments susceptibles d’étayer le recours « , précise encore le média.

En interne, le service juridique de la Fifa, par le biais de son responsable Emilio Garcia, aurait avisé Infantino des options procédurales possibles. Dimanche, la fédération a activé le très flou article 27 de son règlement pour justifier la levée de la sanction. Auprès de Politico, l’instance assure que cette décision a été prise en toute indépendance par sa commission de discipline, sans toutefois publier de rapport officiel sur ses justifications.