Kalifou Koulibaly : «Je me sens très bien»

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Kalidou Koulibaly ne cache pas ses ambitions pour la Coupe du monde 2026. À quelques jours du tournoi, le défenseur sénégalais affiche une grande confiance dans les capacités des Lions du Sénégal. Évoluant dans un groupe relevé avec la France, la Norvège et l’Irak, le Sénégal sait que le défi sera immense. Pourtant, le défenseur reste persuadé que son équipe a les moyens de briller. «On sait qu’on est capables de grandes choses, mais il faudra rester humbles et disciplinés», a-t-il confié à RMC.

Le capitaine des «Lions» insiste sur la nécessité de croire en ses forces : «On a le talent, la qualité et le professionnalisme pour aller loin.» Très ambitieux, Kalidou Koulibaly vise clairement un parcours historique : «Je rêve grand. Le Sénégal peut aller jusqu’au bout.» Il rappelle toutefois que tout passera par le travail et la solidarité collective : «Il faut souffrir ensemble et croire en nous.»

L’objectif minimum fixé par le groupe est clair : atteindre les quarts de finale, avant de viser encore plus haut. Pour sa blessure qui l’a éloigné des pelouses depuis le mois d’avril dernier, Koulibaly a donné des nouvelles rassurantes. ‎ Je me sens très bien. On a fait les choses avec intelligence. On ne voulait pas se presser. Je me sens très bien», a répété le champion d’Afrique en titre. Le capitaine des Lions, sociétaire d’Al Hilal en Arabie Saoudite, est blessé à la cuisse après un contact avec un de ses coéquipiers en club lors d’une séance d’entraînement. Il n’a plus joué depuis le 8 avril dernier, soit exactement deux mois.

Il n’était pas de la partie lors de la défaite du Sénégal (2-3) devant les États-Unis en match amical international. «J’ai repris avec le groupe depuis quelques jours. On va essayer de voir si je vais jouer contre l’Arabie Saoudite mardi en amical. C’est le coach qui décidera. Le début de la compétition arrive. On n’a plus de choix à faire», a souligné Kalidou Koulibaly.