Championnat zonal à Thiamène Pass : l’Asc Bargam s’adjuge le trophée en catégorie senior, le parrain maire Moussa Ndiaye gate la jeunesse

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Les rideaux du championnat populaire communément appelé navétane de la saison 2025 dans la commune de Thiamène Pass (département de Linguère), sont tombés ce vendredi 24 juillet 2026.

En effet, pour la catégorie senior, c’est l’Asc Bargam de Ngap qui a remporté le trophée aux dépens de Jammo de Ndiossy sur la marque de deux buts à zéro à l’issue du temps réglementaire.

Par contre s ‘agissant de la catégorie cadette, c’est Jammo de Ndiossy qui a gagné la coupe devant Walidan de Diéry Birane également sur un score deux buts à zéro à la fin du temps réglementaire.

Le parrain de cette finale, l’édile de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, n’a pas lésiné sur les moyens pour gratifier sa jeunesse. Ainsi, plusieurs millions de nos francs ont été débloqués par le parrain Moussa Ndiaye au grand bonheur de la jeunesse de Thiamène Pass.

Les récompenses ont été ainsi réparties : pour les cadets, l’équipe vainqueur Jammo de Ndiossy a reçu un trophée, un jeu d’équipements complet, un ballon, 18 médailles et la somme de 400.000 FCFA. Quant à Walidan (l’équipe perdante), elle a eu droit un jeu de maillots, un ballon et une enveloppe de 250.000 FCFA.

Parlant de la catégorie senior, l’ Asc Bargam vainqueur a reçu un trophée, un jeu de maillots complets, un ballon, 18 médailles et la bagatelle de 600.000 FCFA. L’equipe vaincue, Jammo de Ndiossy a reçu un jeu de maillots complets, , un ballon et un montant de 450.000 FCFA.

Le parrain Moussa Ndiaye a aussi dédié un trophée au meilleur joueur cadet et senior, au meilleur gardien cadet et senior, au meilleur buteur cadet et senior, un trophée et un jeu de maillots à l’équipe fair- play .

Pour une parfaite organisation de la manifestation sportive, le parrain Moussa Ndiaye a appuyé la zone pour un montant de 670000 F Cfa, assuré le département de la sécurité ( 150000 FCFA) , l’habillement des membres du comité de directeur ( 130000 FCFA), la commission des arbres ( 50000 f Cfa).

Animé par un sentiment de satisfaction et de joie, le parrain Moussa Ndiaye a vivement remercié le ministre Idrissa Samb, le premier vice président de l’Assemblée Nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, représenté par son Chef de cabinet, Khar Ndoffène Diouf, les conseillers municipaux de Thiamène Pass, ses collègues maires, ses anciens camarades de classe , le Major Cissé ancien Commandant de la brigade de gendarmerie de Dahra, l’ ief de Linguère Mamadou Bari, la jeunesse de Thiamène Pass non sans oublier les femmes qui se sont massivement mobilisées pour honorer la fête.

En clair, Moussa Ndiaye reconnaît que le ministre Idrissa Samb, le premier vice président El Malick Ndiaye entre autres l’ ont beaucoup soutenu afin que la finale soit belle. Le Président du Conseil

départemental de Linguère, Maître Amadou Ka, le Sous préfet de Sagatta Djoloff et son adjoint, ses amis dont le Docteur Baba Dior Diop, Bass Dioum, son conseiller personnel Ibrahima Guèye affectueusement appelé <<Guèye Sound>> ont eu droit à des remerciements de la part du parrain Moussa Ndiaye.

Profitant de sa finale, le premier magistrat de Thiamène Pass , a déploré l’émigration clandestine qui a récemment causé la mort de 05 jeunes à Dahra Djoloff. A cet effet, ce dernier a lancé un appel solennel à la jeunesse qui doit penser à rester sur place car selon Moussa Ndiaye , il y a des opportunités qui peuvent être développées dans ce pays ( le Sénégal).

La dotation d’une tribune, l’éclairage pour le stade municipal de Thiamène Pass sont les préoccupations que le parrain a posées sur la table des autorités compétentes au grand bonheur de la jeunesse de sa commune ( Thiamène Pass).

Dans sa communication, l’édile Moussa Ndiaye de préciser que<<les gros moyens financiers déboursés , s’expliquent relativement à la qualité de la jeunesse de Thiamène Pass une jeunesse vaillante, qui a du mérité >> fulmine t- il.

Samba khary Ndiaye ( Linguère)