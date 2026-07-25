Sonko ou Diomaye : Déthié Fall, Guirassy, Dianté et Cheikh Tidiane Dièye face au test de loyauté

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Les partisans de Bassirou Diomaye Faye franchissent une nouvelle étape ce samedi 25 juillet 2026 avec la transformation officielle de la coalition « Diomaye Président » en une nouvelle formation politique.

Le nom de ce parti sera dévoilé lors de l’Assemblée générale constitutive prévue à partir de 15 heures au King Fahd Palace. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l’État devrait également être porté à la présidence de cette nouvelle structure.

Dans les coulisses du pouvoir, les non-dits finissent toujours par devenir des choix. Cet après-midi, au King Fahd Palace, le lancement du parti présidentiel de Bassirou Diomaye Faye ne sera pas seulement une cérémonie politique. Il pourrait être le théâtre d’une clarification majeure pour trois figures de l’attelage gouvernemental : Déthié Fall, Moustapha Guirassy et Cheikh Tidiane Dièye.

Pris entre leur compagnonnage historique avec Ousmane Sonko et leur présence au sein du gouvernement de Bassirou Diomaye Faye, ces ministres se retrouvent face à une équation politique dont l’issue pourrait redessiner les alliances de demain.