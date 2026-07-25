Kébémer : Un soudeur retrouvé mort pendu dans sa chambre

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Le drame a eu lieu au village de Khalmbane, dans la commune de Thiolom Fall, département de Kébémer. Un jeune soudeur métallique âgé de 30 ans, identifié sous le nom de Fallou Sall, a été retrouvé mort par pendaison ce samedi matin dans sa chambre.

Selon les premières informations, le jeune homme aurait mis fin à ses jours. Les raisons de cet acte restent, pour l’heure, inconnues. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux et ont procédé à l’évacuation du corps sans vie. La dépouille a été prise en charge, tandis qu’une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Sagatta afin de déterminer les circonstances exactes du drame.