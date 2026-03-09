Warang : La gendarmerie saisit 600 kg de chanvre indien

Partager Facebook

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la compagnie de gendarmerie de Mbour a procédé, dans la nuit du 7 au 8 mars 2026, vers 4 h, à l’interpellation d’un Sénégalais pour association de malfaiteurs et trafic de chanvre indien portant sur 600 kg, a appris Seneweb du colonel Ibrahima Ndiaye. L’opération fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un trafic de drogue sur la plage de Warrang.

L’opération fait suite à un renseignement signalant l’existence d’un trafic de drogue sur la plage de Warang. Exploitant cette information, les éléments de la brigade de recherches de Saly, appuyés par ceux de la brigade de proximité de Nianing, ont mis en place un dispositif de surveillance et d’interception sur les lieux.

Aux environs de 4 h, les gendarmes ont surpris trois charretiers en train de charger de la marchandise d’une pirogue en provenance de la Casamance. À leur vue, deux d’entre eux ont réussi à s’échapper, tandis que le troisième charretier a été interpellé. Vingt colis de 30 kg pièce de chanvre indien (600 kg au total) ont été saisis, plus un cheval et deux charrettes. L’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du réseau impliqués dans ce trafic.

La gendarmerie nationale rappelle que son centre d’appel reste accessible gratuitement aux numéros 123 ou 800 00 20 20 pour tout renseignement utile dans le cadre de la lutte contre la criminalité.