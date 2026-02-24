Uploader By Gse7en
Exercice illégal de la médecine : Un cabinet tenu par des étrangers démantelé et 3 individus arrêtés à Dakar

24 février 2026 Faits divers

La Brigade de Recherches de Dakar a procédé à l’arrestation de trois (03) individus pour association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.

En effet, suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un cabinet tenu par des ressortissants étrangers et exerçant illégalement la médecine au centre-ville de Dakar, une enquête a été ouverte sur la véracité des faits signalés.

Ainsi, le lundi 23 février 2026 aux environs de 14 heures, les éléments de la Brigade de Recherches de Dakar ont mené une opération qui leur a permis d’interpeller les mis en cause en plein exercice.

La perquisition effectuée sur les lieux a permis la saisie de :

– vingt (20) cartons contenant divers produits ;

– cinq (05) palettes de matériels médicaux ;

– des tickets de consultation ;

– et une (01) chaise de massage.


L’enquête suit son cours.

