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Médina Yoro Foulah : 330 litres d’essence saisis par la gendarmerie

24 mars 2026 Faits divers

Dans le cadre de sa mission de sécurisation, la Brigade de Proximité de Médina Yoro Foulah a procédé à une importante saisie de carburant dans la nuit du 20 mars 2026 lit-on sur le site de Seneweb.

 

Selon les pandores, c’est vers 23 heures, les gendarmes ont intercepté onze bidons de 30 litres d’essence chacun, soit un total de 330 litres, au village de Méo-Ndiobène, commune de Niaming.

 


Selon le colonel Ibrahima Ndiaye, le propriétaire a pris la fuite avant l’arrivée des forces de l’ordre. Les recherches se poursuivent pour l’identifier et l’interpeller.

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