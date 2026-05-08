Intox: Le ministère des Finances dément toute baisse de l’avance Tabaski pour les agents de l’État

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Une publication virale sur les réseaux sociaux, utilisant frauduleusement la charte graphique du ministère des Finances, affirme que l’avance Tabaski a été réduite à 50 000 FCFA en raison de « contraintes budgétaires ». Apres vérification, cette information est fausse.

Le ministère des Finances et du Budget (MFB) a publié un démenti formel ce jeudi pour rétablir les faits. Contrairement aux allégations relayées dans ce visuel truqué, aucune mesure de réduction de l’avance Tabaski n’a été actée par les autorités financières. Le ministère précise que les paiements ont déjà été effectués conformément aux dispositions en vigueur, sans aucune baisse des montants accordés aux agents de l’État.

Le faux communiqué circulait sous la forme d’un visuel estampillé « Ministère des Finances », ciblant spécifiquement le corps enseignant. La manœuvre visait à faire croire à un arbitrage budgétaire défavorable à quelques semaines de la fête de l’Aïd el-Kébir. Le ministère condamne fermement la recrudescence de ces pratiques de désinformation destinées à créer une confusion sociale.

Face à la circulation de ce « fake news », le département ministériel invite les citoyens et les agents de l’administration à la plus grande vigilance. Il est recommandé de se référer exclusivement aux canaux de communication officiels (site web et réseaux sociaux certifiés du MFB) pour vérifier toute information relative aux finances publiques.