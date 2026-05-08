Meeting Sargal de Diomaye Faye : « effervescence monstre » à Mbour

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Le département de Mbour est en pleine « effervescence » à l’approche du meeting du Président Bassirou Diomaye Faye, prévu ce samedi au stade Caroline Faye. Depuis 48 heures, le fief du chef de l’État a basculé dans une « mobilisation dont l’intensité trahit l’enjeu », rapporte Les Échos.

Sur le site du meeting, appuie le journal, les travaux avancent à un rythme soutenu. Entre l’érection des pylônes, l’installation des estrades sur la pelouse et les « rotations incessantes » des équipes techniques, le dispositif est en « pleine montée en puissance ». Celui-ci s’accompagne d’une effervescence urbaine : en ville, les caravanes militantes et les conclaves de responsables se multiplient, transformant Mbour en une véritable fourmilière où se prépare une « démonstration de force ».

Au cœur de ce dispositif, le ministre Serigne Guèye Diop, coordonnateur de la coalition «Diomaye Président», supervise personnellement les opérations dans les moindres détails. « Son objectif est de s’assurer que tout est en place avant l’arrivée du Président, pour garantir une organisation impeccable et un accueil chaleureux », précise son chef de cabinet, Ndollane Ndong, cité par la même source.