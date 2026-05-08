MEETING SARGAL DU 9 MAI À MBOUR : Le rendez-vous de l’affranchissement politique pour Diomaye

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À vingt-quatre heures du grand rendez-vous, Mbour vit au rythme d’une mobilisation politique de haute intensité. Le « Grand Sargal », prévu au stade Caroline Faye, sera présidé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Annoncé comme un événement d’envergure nationale, il marquera l’an II de l’accession au pouvoir de la Coalition Diomaye Président et servira de tribune pour dévoiler des réponses concrètes aux défis du pays.

Dans le département de Mbour, l’heure est aux derniers réglages. Les états-majors politiques des communes multiplient réunions et ajustements pour garantir la réussite du rassemblement. Au stade Caroline Faye, le chantier bat son plein : pylônes dressés, fragments d’estrade disposés sur la pelouse, va-et-vient incessants des équipes techniques. Caravanes et conclaves se succèdent, témoignant de l’importance stratégique accordée à ce meeting, perçu comme une démonstration de force et d’unité de la coalition au pouvoir.

Coordonnateur départemental de la Coalition Diomaye Président et Ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop est au cœur du dispositif. Présent sur les lieux depuis midi, il supervise personnellement les travaux et coordonne l’action des responsables communaux. « Son objectif est de s’assurer que tout est en place avant l’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye, pour garantir une organisation impeccable et un accueil chaleureux », confie son chef de cabinet, Ndollane Ndong.

Au-delà du symbole, ce meeting porte des enjeux majeurs pour le gouvernement et les Sénégalais. « Le Président ne viendra pas à Mbour pour faire des promesses, mais pour présenter des solutions opérationnelles », prévient Serigne Guèye Diop.

Parmi les mesures annoncées figurent une baisse ciblée des prix des denrées de première nécessité — riz, huile, sucre, lait — ainsi que du ciment, un renforcement des aides aux ménages vulnérables, et un soutien accru à l’entrepreneuriat dans les secteurs porteurs : numérique, énergies renouvelables et agriculture. Un allègement des charges fiscales pour les petites entreprises est également à l’étude pour dynamiser l’économie locale.

L’industrialisation occupera une place centrale dans les discussions, à travers le développement de zones industrielles de type agropole, censées transformer en profondeur la structure économique du pays. Des projets ambitieux dans la santé, l’éducation et une politique agricole modernisée, fondée sur l’irrigation, complètent cette feuille de route.

Pour Me Abdoulaye Tine, responsable départemental de la coalition, le choix de Mbour n’a rien d’anodin. Département natal du Chef de l’État et lieu de clôture de sa campagne présidentielle victorieuse en mars 2024, la ville incarne un ancrage politique et émotionnel puissant. Le meeting est décrit comme « le rallumage d’une flamme » et la preuve que « l’espoir est intact ».

L’événement sera également l’occasion d’apporter des clarifications face aux « questionnements légitimes » et aux « rivalités » qui ont pu émerger, en réaffirmant les piliers du projet : consolidation de l’État de droit, renforcement de la démocratie, préservation de la paix sociale et prospérité économique.

Avec un dispositif logistique et sécuritaire de grande ampleur, et une forte couverture médiatique annoncée, le Sargal de Mbour s’impose déjà comme une étape charnière dans la gouvernance du Président Bassirou Diomaye Faye et de sa coalition.