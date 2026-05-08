Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64

La SICAP SA franchit un nouveau cap !

Ce mercredi 06 mai 2026 marque le démarrage officiel des activités de l'usine de béton prêt à l’emploi et de fabrication de briques de la SICAP SA.

Une première commande de béton a été produite et livrée avec succès à un client, grâce à nos camions toupies.

Présent sur site, le Directeur général, Mouhamadou Moctar MAGASSOUBA, a salué le travail remarquable des équipes et les a encouragées à poursuivre sur cette dynamique d’excellence.

La SICAP SA confirme ainsi sa volonté d’innover et de bâtir durablement pour le Sénégal.

Meeting de la coalition Diomaye President le 9 mai a Mbour

MEETING SARGAL DU 9 MAI À MBOUR : Le rendez-vous de l’affranchissement politique pour Diomaye

8 mai 2026 Actualité

À vingt-quatre heures du grand rendez-vous, Mbour vit au rythme d’une mobilisation politique de haute intensité. Le « Grand Sargal », prévu au stade Caroline Faye, sera présidé par le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Annoncé comme un événement d’envergure nationale, il marquera l’an II de l’accession au pouvoir de la Coalition Diomaye Président et servira de tribune pour dévoiler des réponses concrètes aux défis du pays.

Dans le département de Mbour, l’heure est aux derniers réglages. Les états-majors politiques des communes multiplient réunions et ajustements pour garantir la réussite du rassemblement. Au stade Caroline Faye, le chantier bat son plein : pylônes dressés, fragments d’estrade disposés sur la pelouse, va-et-vient incessants des équipes techniques. Caravanes et conclaves se succèdent, témoignant de l’importance stratégique accordée à ce meeting, perçu comme une démonstration de force et d’unité de la coalition au pouvoir.

Coordonnateur départemental de la Coalition Diomaye Président et Ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop est au cœur du dispositif. Présent sur les lieux depuis midi, il supervise personnellement les travaux et coordonne l’action des responsables communaux. « Son objectif est de s’assurer que tout est en place avant l’arrivée du Président Bassirou Diomaye Faye, pour garantir une organisation impeccable et un accueil chaleureux », confie son chef de cabinet, Ndollane Ndong.

Au-delà du symbole, ce meeting porte des enjeux majeurs pour le gouvernement et les Sénégalais. « Le Président ne viendra pas à Mbour pour faire des promesses, mais pour présenter des solutions opérationnelles », prévient Serigne Guèye Diop.

Parmi les mesures annoncées figurent une baisse ciblée des prix des denrées de première nécessité — riz, huile, sucre, lait — ainsi que du ciment, un renforcement des aides aux ménages vulnérables, et un soutien accru à l’entrepreneuriat dans les secteurs porteurs : numérique, énergies renouvelables et agriculture. Un allègement des charges fiscales pour les petites entreprises est également à l’étude pour dynamiser l’économie locale.

L’industrialisation occupera une place centrale dans les discussions, à travers le développement de zones industrielles de type agropole, censées transformer en profondeur la structure économique du pays. Des projets ambitieux dans la santé, l’éducation et une politique agricole modernisée, fondée sur l’irrigation, complètent cette feuille de route.

Pour Me Abdoulaye Tine, responsable départemental de la coalition, le choix de Mbour n’a rien d’anodin. Département natal du Chef de l’État et lieu de clôture de sa campagne présidentielle victorieuse en mars 2024, la ville incarne un ancrage politique et émotionnel puissant. Le meeting est décrit comme « le rallumage d’une flamme » et la preuve que « l’espoir est intact ».

L’événement sera également l’occasion d’apporter des clarifications face aux « questionnements légitimes » et aux « rivalités » qui ont pu émerger, en réaffirmant les piliers du projet : consolidation de l’État de droit, renforcement de la démocratie, préservation de la paix sociale et prospérité économique.

Avec un dispositif logistique et sécuritaire de grande ampleur, et une forte couverture médiatique annoncée, le Sargal de Mbour s’impose déjà comme une étape charnière dans la gouvernance du Président Bassirou Diomaye Faye et de sa coalition.

Tags

Vérifier aussi

supporters senegalais arretes au maroc 2 1200x675 1

CAN 2025 : une «forte mobilisation» annoncée ce jeudi à l’AIBD, pour le retour des trois supporters sénégalais

Parmi les 18 supporters sénégalais arrêtés puis condamnés au Maroc à la suite des incidents …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved