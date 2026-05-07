Crise dans les boulangeries: La filière au bord de l’asphyxie financière

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La Fédération Nationale des Boulangers du Sénégal hausse le ton face à une crise qu’elle juge désormais insoutenable pour l’ensemble du secteur. Réunis en conclave extraordinaire, les responsables de la filière ont dénoncé une situation économique alarmante provoquée, selon eux, par le maintien du prix du pain à 150 FCFA alors que les coûts de production continuent de grimper.

Dans une déclaration ferme, la FNBS estime que les boulangeries sénégalaises travaillent aujourd’hui à perte. Entre la hausse du prix de la farine, de l’électricité, du carburant, de la levure et des autres intrants indispensables à la fabrication du pain, de nombreux professionnels affirment ne plus parvenir à équilibrer leurs charges. Derrière cette crise, ce sont des milliers d’emplois qui seraient menacés dans un secteur considéré comme essentiel à la vie quotidienne des Sénégalais.

La Fédération reproche également à l’État de ne pas avoir respecté plusieurs engagements pris depuis près de deux ans. Elle regrette l’absence de mesures concrètes pour soulager les boulangers malgré les multiples alertes lancées ces derniers mois. Pour les responsables de la FNBS, l’inaction des autorités risque d’entraîner une désorganisation profonde de la filière et de fragiliser davantage les petites et moyennes boulangeries déjà éprouvées par la conjoncture économique.

Face à cette situation, la Fédération exige la mise en œuvre immédiate de mesures de soutien afin d’éviter l’effondrement progressif du secteur. Elle avertit qu’en l’absence de réponses rapides, un plan d’actions national pourrait être engagé dans les prochains jours. Une telle décision pourrait avoir des répercussions importantes sur la production et la distribution du pain à travers le pays.

Au-delà de la revendication économique, cette sortie traduit le malaise profond d’un secteur qui estime ne plus être écouté. La question du pain reste particulièrement sensible au Sénégal, où ce produit occupe une place centrale dans l’alimentation des ménages. Toute perturbation de la filière pourrait rapidement avoir des conséquences sociales importantes. Entre impératif de préserver le pouvoir d’achat des populations et nécessité de garantir la survie des entreprises de boulangerie, les autorités devront trouver un équilibre délicat pour éviter une crise plus large.