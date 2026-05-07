Incendie au lac des Maristes : le feu maîtrisé, le maire appelle à aménager le site

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Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mercredi au lac des Maristes, également connu sous le nom de Lac Elton, du côté longeant l’autoroute.

Face à la rapidité de la propagation des flammes, une importante mobilisation a permis de maîtriser le feu. Les sapeurs-pompiers, appuyés par la brigade de gendarmerie des Maristes ainsi que plusieurs autres agents intervenus sur les lieux, ont réussi à contenir l’incendie.

Les autorités se sont également déplacées pour constater les dégâts et apporter leur soutien aux équipes engagées.

Présent sur les lieux, le maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, a profité de l’occasion pour interpeller les autorités sur la nécessité d’aménager le lac des Maristes.

« Cet incident nous rappelle encore une fois l’urgence de trouver une solution définitive pour l’aménagement et la sécurisation des lacs. Il est indispensable d’éviter que ce genre de situation ne mette en danger les populations », a-t-il déclaré.