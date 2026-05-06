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Touba- Inondations : Les installations de l’ONAS sabotées à quelques jours du Magal
Touba- Inondations : Les installations de l’ONAS sabotées à quelques jours du Magal

Prévention des inondations : Le président Diomaye Faye demande un point sur les travaux et actions en cours

6 mai 2026 Actualité

Le président de la République « fait observer que la gestion des inondations est devenue une activité gouvernementale majeure qui mobilise plusieurs entités publiques et des ressources financières importantes ».

Sur ce, il demande au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et au ministre de l’Intérieur de faire le point sur les projets, travaux, actions et opérations prioritaires engagés dans les localités souvent touchées par des inondations.

« Il indique, enfin, la nécessité de prendre les dispositions préventives afin d’accélérer la mise en œuvre du Programme national de prévention et de gestion des inondations, couvrant les risques et localités identifiés, mais aussi les besoins opérationnels et financiers signalés », a-t-on indiqué dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jour

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