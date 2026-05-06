Tontine détournée : Ndeya Beauté écope d’une lourde peine de prison

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La commerçante Ndeye Fatou Diatta, alias Ndeya Beauté, est désormais fixée sur son sort. Jugée, ce mercredi, au tribunal des flagrants délits de Dakar pour abus de confiance portant sur 27 millions de FCFA, elle a été condamnée à 6 mois ferme.

Placée sous mandat de dépôt le 27 avril 2026, elle a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les parties civiles ont unanimement soutenu avoir cotisé sans jamais récupérer leur mise.

Parmi elles, Niaba Baldé déclare avoir connu Ndeya Beauté sur le réseau social TikTok. La prévenue lui avait envoyé une vidéo pour lui expliquer qu’elle gérait une tontine devant démarrer le 18 juillet 2025, avec une cotisation de 375 000 FCFA. Par la suite, Ndeye Fatou Diatta a repoussé le démarrage au mois d’août, avec une cotisation fixée à 500 000 FCFA toutes les deux semaines. Niaba affirme avoir cotisé à hauteur de 2 millions de FCFA. Cependant, lorsqu’elle a demandé à récupérer sa mise, Ndeya a refusé, ce qui l’a poussée à cesser toute cotisation.

La prévenue a déclaré qu’elle gérait deux tontines : l’une devait durer 6 mois et 20 jours, l’autre 13 mois et 6 jours. Elle a affirmé que trois participantes, dont « Maman Vulgaire » et Adja, avaient récupéré leurs mises.

À la question du juge sur la destination des fonds, Ndeya a répondu : « Depuis 5 ans, je gère des tontines. Je n’ai jamais eu de problème. J’ai rencontré des difficultés lorsqu’elles ont arrêté de cotiser. Par la suite, j’ai participé à une tontine de 12 millions pour ne pas utiliser l’argent », a-t-elle déclaré. Le président a toutefois rappelé qu’elle avait indiqué lors de l’enquête avoir utilisé une partie de l’argent dans son commerce.

« Une tontine certifiée et encadrée par la gendarmerie »

Lors des débats, une des parties civiles a affirmé que, pour la convaincre, Ndeya lui avait assuré que la tontine était certifiée et encadrée par la gendarmerie. Elle lui a également dit qu’elle allait produire sa pièce d’identité à légaliser à la gendarmerie pour pouvoir percevoir sa mise.

Seul homme parmi les plaignants, Talla Ndiaye a déclaré être à l’étranger au moment des faits. Il affirme avoir cotisé à hauteur de 10 millions de FCFA. Une partie lui a été restituée, mais il lui resterait 3 125 000 FCFA à recouvrer.

Sollicitant la clémence du tribunal, Ndeya Beauté a présenté ses excuses aux plaignantes :

« Je présente mes excuses. Je ne suis pas lettrée, c’est pourquoi je n’ai pas bien géré mes activités. Je vous prie de me libérer pour pouvoir rembourser », a-t-elle déclaré.

Les parties civiles ont réclamé le remboursement intégral de leurs mises.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé au tribunal de requalifier les faits d’abus de confiance en escroquerie, estimant que la prévenue n’avait jamais eu l’intention de restituer les fonds. Il a requis une peine de 6 mois ferme ainsi qu’une amende d’un million de FCFA.

La défense, assurée par Mes Sayba Danfakha, Marème Dia Sylla et Baba Diop, a plaidé une application bienveillante de la loi pénale. Selon Me Baba Diop, le remboursement à hauteur de 22 millions de FCFA est le fait de bonnes volontés ayant lancé une cagnotte pour sa cliente. L’avocat a également souligné que la tontine comptait une centaine de participants, mais que seules 15 parties civiles se sont présentées à la barre. Sollicitant sa mise en liberté, Me Diop s’est dit convaincu que sa cliente est en mesure de rembourser les fonds.

Rendant son délibéré, le tribunal a déclaré Ndeye Fatou Diatta coupable du délit d’abus de confiance et l’a condamnée à 6 mois ferme. Le juge a également accordé aux parties civiles les sommes réclamées en guise de remboursement.