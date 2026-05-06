Affaire PRODAC : Mamina Daffé obtient une liberté provisoire pour raison médicale

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Nouveau rebondissement dans le dossier du Programme des domaines agricoles communautaires (PRODAC). L’ancien coordonnateur, Mamina Daffé, incarcéré depuis novembre 2024 à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, a bénéficié d’une mise en liberté provisoire pour raison médicale.

Cette décision, initialement accordée par le juge d’instruction sur la base d’une expertise médicale indépendante, a été confirmée par la Chambre d’accusation financière, malgré l’opposition du parquet financier qui avait immédiatement interjeté appel. La juridiction a ainsi validé l’ordonnance assortie d’un contrôle judiciaire strict.

Dans le cadre de ces mesures, Mamina Daffé devra se présenter pour émargement le premier lundi de chaque mois et remettre son passeport au greffe du juge d’instruction.

Poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux en écritures privées de banque, ainsi que pour blanchiment de capitaux, l’ancien responsable du PRODAC conteste vigoureusement l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.