Le FDR annonce une coalition unitaire pour les élections de 2027 afin de faire face au régime PASTEF

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Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) annonce officiellement la création d’une grande coalition unitaire en vue des élections territoriales de janvier 2027 pour faire barrage au régime PASTEF. Cette décision stratégique, prise lors de sa dernière session de résolution, appelle toutes les forces d’opposition, les associations locales et les personnalités indépendantes à constituer des listes communes sur l’ensemble du territoire national. L’objectif est de mettre fin à une gouvernance jugée malfaisante et de reprendre en main la gestion des collectivités territoriales dans l’intérêt exclusif des populations sénégalaises.

Le FDR justifie cette union sacrée par l’échec total du pouvoir en place qui, après deux ans d’exercice, n’a su répondre ni à la détresse de la jeunesse poussée vers les pirogues de la mort, ni aux attentes des paysans, étudiants et travailleurs. Le Front dénonce avec vigueur une dérive dictatoriale marquée par des détentions arbitraires, le mépris des décisions de justice et une économie nationale exsangue qui a perdu toute crédibilité auprès de ses partenaires internationaux.

Au-delà de la gestion sociale et économique, le FDR s’alarme des manœuvres unilatérales visant à modifier le Code électoral pour favoriser un candidat condamné et contumax. Le Front considère ces agissements comme une tentative de subversion des règles démocratiques qui garantissent la stabilité du Sénégal depuis trente ans. En réponse, il engage l’ensemble de ses composantes à surveiller rigoureusement chaque étape du processus électoral.

En conclusion, le FDR exhorte les forces vives de la nation à rejoindre un vaste front de résistance pour garantir la transparence des prochains scrutins. Le Front rappelle que seule l’unité de l’opposition permettra de faire échec aux tentatives de confiscation du suffrage populaire et d’amorcer, dès 2027, la libération du pays de l’emprise du régime actuel.