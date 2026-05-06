Des papiers sénégalais attribués à un Guinéen devenu lutteur

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La DAF met au jour un vaste réseau de fraude. Parmi les bénéficiaires, le lutteur Mamadou Thiam, connu sous le nom de « Bébé Diène », a reconnu s’appeler en réalité Amadou Cheikhou Diallo, de nationalité guinéenne.

Grâce à un acte de naissance obtenu frauduleusement, il a pu décrocher, comme d’autres Guinéens identifiés, une carte nationale d’identité sénégalaise, un passeport ainsi qu’une licence de lutte. Hamady Diallo, alias « Ni », adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt, ainsi que son intermédiaire Boubacar Thiam, sont mis en cause.