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Des papiers sénégalais attribués à un Guinéen devenu lutteur

6 mai 2026 Société

La DAF met au jour un vaste réseau de fraude. Parmi les bénéficiaires, le lutteur Mamadou Thiam, connu sous le nom de « Bébé Diène », a reconnu s’appeler en réalité Amadou Cheikhou Diallo, de nationalité guinéenne.
Grâce à un acte de naissance obtenu frauduleusement, il a pu décrocher, comme d’autres Guinéens identifiés, une carte nationale d’identité sénégalaise, un passeport ainsi qu’une licence de lutte. Hamady Diallo, alias « Ni », adjoint au maire de Wakhinane Nimzatt, ainsi que son intermédiaire Boubacar Thiam, sont mis en cause.
Les enquêteurs évoquent l’existence d’un registre parallèle utilisé pour « transformer » des ressortissants guinéens en Sénégalais via des substitutions de filiation.

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