ASERGATE : La conférence de presse de la défense reportée

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Annoncée pour ce mardi, la conférence de presse des avocats de Saïdou Kane, directeur général de la société Aer Power Sénégal a été reportée à une date ultérieure.

La défense se prépare toutefois à s’engager sur le terrain jusque-là occupé par Jean-Michel Sène, directeur général de l’Agence sénégalaise pour l’électrification rurale (ASER). De nouveaux acteurs arrivent. La défense de Saïdou Kane, directeur général de la société Aer Power Sénégal fera, quoi qu’il arrive, face à la presse. La nouveauté est qu’aux conseils déjà constitués vont s’adjoindre d’autres avocats sénégalais et étrangers. L’affaire, comme on le voit, accentue sa tournure internationale. L’équipe de la défense de Saïdou Kane fourbit ses armes. Et c’est pour apporter leur part de vérité dans ce scandale qui tient en haleine l’opinion nationale et internationale depuis deux ans maintenant.

Les avocats de l’homme d’affaire sénégalais vont, à coup sûr, donner des renseignements techniques sur cette affaire. Le face à face tant attendu des avocats de Saïdou Kane avec la presse nationale et internationale se tiendra en début de semaine prochaine. Les dates, heures et lieu vous seront indiqués