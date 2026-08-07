Ziguinchor : électrocution du bétail, catastrophe évitée de justesse

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Un drame animalier a secoué la région sud du Sénégal. À Ziguinchor, plusieurs têtes de bétail ont péri électrocutées à proximité d’un poste de haute tension défectueux de la Senelec. Si l’accident a plongé les éleveurs dans une détresse financière et morale, il aurait pu coûter la vie à des habitants nombreux à fréquenter ce site situé à Djéfaye, près d’un stade Aline Sitoé Diatta.

elon Moussa Nanisané, président de la Coopérative des Éleveurs du Sud, la situation est « catastrophique ». Après une chèvre électrocutée il y a deux jours, deux vaches ont succombé le lendemain mercredi vers 17h30. « On a frôlé la catastrophe », alerte-t-il, rappelant que des jeunes et des camions circulent quotidiennement dans cette zone à haut risque.

Pour Adam, l’éleveur directement touché, le choc est immense. Les pertes sont évaluées entre 3 et 4 millions de francs CFA. Il ne s’agit pas seulement de bétail destiné à la boucherie, mais d’animaux reproducteurs essentiels à l’amélioration des races locales. Parmi eux, des vaches gestantes et un taureau de grande valeur, censés renforcer la production de la coopérative. « C’est dix pas en arrière pour l’élevage local », déplore Nanisané, rappelant que les éleveurs financent seuls inséminations, formations et vaccinations.

La coopérative, qui regroupe toutes les filières (avicole, mammifères, porcine et canine), se dit « délaissée » par les autorités. Elle exige la sécurisation des infrastructures par une maintenance rigoureuse des postes de haute tension avant, pendant et après l’hivernage, ainsi qu’un soutien de l’État pour compenser les pertes et l’attribution rapide d’un site sécurisé à Gifangor, déjà sollicité auprès du préfet.

Au-delà du drame, l’enjeu est stratégique. La coopérative rappelle que l’élevage local est vital pour répondre à la demande nationale, notamment lors de la Tabaski, où le Sénégal dépend encore largement des importations. Sans protection des investissements et sans soutien réel, la filière dans le sud risque de rester un éternel recommencement.