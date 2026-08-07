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Afrobasket U18 féminine : les Lioncelles chutent encore

7 août 2026 Actualité

Battue par le Cameroun (61-30) lors de la première journée, l’équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 18 ans espérait réagir ce vendredi face à la Tunisie. Mais les protégées de Malick Bachir Diop ont une nouvelle fois laissé filer la victoire au terme d’un scénario cruel.

Pourtant, les Lioncelles avaient parfaitement entamé la rencontre en remportant le premier quart-temps (14-8), avant de rejoindre les vestiaires avec une confortable avance de 14 points (28-14).

Au retour des vestiaires, tout s’est écroulé. Incapables d’inscrire le moindre point durant le troisième quart-temps, les Sénégalaises ont vu les Tunisiennes refaire progressivement leur retard. Grâce à un partiel de 13-0, la Tunisie est revenue à une longueur à l’issue du troisième acte (28-27).

Dans le dernier quart-temps, les Lioncelles ont tenté de reprendre le contrôle de la rencontre et ont même compté jusqu’à quatre points d’avance (37-33). Mais dans les dernières minutes, les Tunisiennes ont fait preuve de plus de maîtrise pour renverser la situation et s’imposer sur le fil (44-43).

Cette deuxième défaite consécutive dans la compétition confirme les difficultés du Sénégal, qui affiche pour l’instant un niveau technique et tactique préoccupant.

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