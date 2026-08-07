Secteur extractif au Sénégal : 303 milliards de FCFA de revenus générés par au premier semestre 2025

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Le secteur extractif du Senegal ta généré 303,02 milliards de francs CFA de revenus au cours du premier semestre 2025, selon le rapport de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Cette performance confirme la dynamique positive du pays, après des recettes annuelles de 455,99 milliards en 2024.

L’essentiel de cette manne financière profite directement aux finances publiques, puisque 293,24 milliards (soit 96,77 %) ont été affectés au budget de l’État. L’ITIE souligne que « la comparaison du premier semestre 2025 avec le premier semestre de 2024 montre une hausse globale » traduisant un renforcement majeur de la contribution de ces industries.

Le secteur minier demeure le pilier central de ces recettes, porté par la bonne santé des cours mondiaux, notamment l’or qui représente 61,03 % des exportations minières. Le document officiel consignant ces données est remis ce vendredi au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, par le président du Comité national ITIE, Thialy Faye.