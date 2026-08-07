Affaire Khadim Ba : L’action publique éteinte, le PDG de Locafrique recouvre la liberté

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Le président-directeur général de Locafrique, Khadim Ba, a été remis en liberté à la suite d’une transaction conclue avec l’administration des Douanes, mettant ainsi un terme aux poursuites engagées contre lui.

Selon les informations de Seneweb, cette transaction a entraîné l’extinction de l’action publique, conformément aux dispositions applicables en matière de contentieux douanier. En conséquence, le chef d’entreprise va quitter le Pavillon spécial où il était détenu depuis septembre 2024. Ses avocats, Me Seydou Diagne, Me Souleymane Soumaré et leurs confrères, avaient formulé plusieurs demandes de mise en liberté provisoire, mais le juge les avait jusqu’ici rejetées.

Khadim Ba avait été arrêté dans le cadre d’une procédure portant sur une présumée infraction à la réglementation des changes et au contentieux douanier, portant sur plusieurs milliards de FCFA.