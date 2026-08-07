Bilan Magal de Touba : 244 interpellations, 110 déferrements, 2,4 millions FCFA d’amendes (Police)

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La Police nationale s’est félicitée du succès du dispositif de sécurisation déployé à l’occasion de la 132e édition du Grand Magal de Touba, combinant présence humaine renforcée, technologies de pointe, interventions judiciaires et volet social.

La direction générale de la Police nationale a mobilisé un effectif de 4 823 fonctionnaires de police, regroupant agents en civil et en tenue, appuyés par de nombreux moyens roulants. Pour garantir la sécurité des pèlerins et fluidifier la circulation en période d’hivernage, ce dispositif a intégré des caméras de vidéoprotection, des drones, un système anti-drones ainsi que divers équipements de détection et de transmission.

Sur le plan judiciaire, les interventions des forces de l’ordre ont mené à l’interpellation de 244 individus pour diverses infractions, dont 110 ont été déférés devant le Parquet. Les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants ont permis de saisir 6,268 kg de chanvre indien, 243 cornets et 21 joints de chanvre, 12 grammes de haschich, 43 pièces d’ecstasy, 45 comprimés de Tapentadol et 44 bouteilles de produits cellulosiques.

Concernant la circulation routière, les contrôles ont abouti à la saisie de 1 090 pièces administratives, à l’immobilisation de 58 véhicules et 12 motos, et au recouvrement de 2 463 000 francs CFA au titre d’amendes forfaitaires. Sur l’ensemble du périmètre, 68 accidents de la route ont été recensés, dont 2 cas mortels, 43 accidents corporels et 23 cas ayant occasionné des dégâts matériels.

Sur le plan social et humanitaire, le service médical de la Police nationale a mis en place deux postes avancés qui ont dispensé 489 consultations gratuites (450 civils et 39 policiers), effectué 21 prises en charge sur place et référé 3 urgences. Enfin, 2 000 bouteilles d’eau ont été distribuées aux pèlerins le jour de l’événement.