Tragédie à Guinaw-Rails Sud : il poignarde à mort son frère aîné

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À Guinaw-Rails Sud, au quartier Ousmane Mbengue, un drame familial s’est produit jeudi 6 août vers 19h30. Arona Diallo (31 ans), charretier, a été mortellement poignardé lors d’une violente altercation avec son petit frère, Amadou Diallo (30 ans), également charretier.

Alertés, les policiers du commissariat de Guinaw-Rails ont découvert le corps de la victime gisant dans une mare de sang dans la cour du domicile familial. Après avoir pris la fuite, le suspect a été interpellé près du stade Alassane Djigo. Lors de son audition, il a reconnu avoir porté le coup de couteau, affirmant avoir agi en riposte aux attaques physiques de son frère au cours de la bagarre. Le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Pikine pour les besoins de l’enquête, rapporte Libération.