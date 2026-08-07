Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Urgent! Sédhiou: Un professeur de math se donne la mort par pendaison au Lycée de Dianah Malary
Urgent! Sédhiou: Un professeur de math se donne la mort par pendaison au Lycée de Dianah Malary

Tragédie à Guinaw-Rails Sud : il poignarde à mort son frère aîné

7 août 2026 Rewmi.com, Actualité

 

À Guinaw-Rails Sud, au quartier Ousmane Mbengue, un drame familial s’est produit jeudi 6 août vers 19h30. Arona Diallo (31 ans), charretier, a été mortellement poignardé lors d’une violente altercation avec son petit frère, Amadou Diallo (30 ans), également charretier.

Alertés, les policiers du commissariat de Guinaw-Rails ont découvert le corps de la victime gisant dans une mare de sang dans la cour du domicile familial. Après avoir pris la fuite, le suspect a été interpellé près du stade Alassane Djigo. Lors de son audition, il a reconnu avoir porté le coup de couteau, affirmant avoir agi en riposte aux attaques physiques de son frère au cours de la bagarre. Le corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital de Pikine pour les besoins de l’enquête, rapporte Libération.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 08 06 a 17.21.02

Chavirement d’une pirogue à Djibonker: une fillette décède, des rescapés dans un état critique

Une pirogue artisanale assurant la traversée entre les deux rives de Djibonker a chaviré, ce …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved