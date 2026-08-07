Fatick : Un carambolage entre trois véhicules fait deux blessés, dont un grave

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Un grave accident de la circulation s’est produit en début de soirée sur la Route nationale n°1 (RN1), entre les localités de Diouroup et Keur Martin, dans la région de Fatick. Un camion-citerne, un véhicule particulier et un camion gros porteur sont entrés en collision dans un violent carambolage, faisant deux blessés, dont un grièvement atteint.

Selon les premières informations, le conducteur du véhicule particulier a été le plus durement touché. Coincé dans l’habitacle sous la violence du choc, il a dû être désincarcéré par les éléments de la 32ᵉ Compagnie des sapeurs-pompiers de Fatick, mobilisés rapidement sur les lieux de l’accident.

Après son extraction, la victime, grièvement blessée, a été évacuée en urgence vers le service des urgences de l’Hôpital régional de Fatick, où elle a été prise en charge. Une deuxième personne, blessée plus légèrement, a également été secourue.

Les circonstances exactes de cette collision impliquant trois véhicules restent à déterminer. Une enquête devrait permettre d’établir les causes de cet accident, survenu sur l’un des axes routiers les plus fréquentés du pays.

Ce nouvel accident relance une fois de plus la question de la sécurité routière sur la RN1, régulièrement endeuillée par de graves collisions.