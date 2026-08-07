AfroBasket U18 masculin : le Sénégal domine le Rwanda et réussit son entrée en lice

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Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à l’AfroBasket U18 masculin 2026 en dominant largement le Rwanda (78-38), ce jeudi, en Côte d’Ivoire.

Pour cette première sortie dans le groupe C, les Sénégalais ont rapidement imposé leur rythme grâce à une défense solide et une attaque efficace. Maîtres de leur sujet, ils ont progressivement creusé l’écart avant de s’offrir un succès sans appel.

Bacary Doucouré s’est particulièrement illustré au cours de cette rencontre en terminant meilleur marqueur de son équipe avec 15 points. Cette victoire convaincante permet au Sénégal de prendre un départ idéal dans la compétition et de confirmer ses ambitions pour le titre continental.

Dans l’autre rencontre du groupe C, le Cameroun a pris le dessus sur la Tunisie (53-41).

Les Lionceaux du Sénégal retrouveront justement les Tunisiens pour leur deuxième match, prévu le samedi 8 août à 17h00 GMT. Plus tôt dans la journée, à 14h30 GMT, le Cameroun sera opposé au Rwanda.