Prétendu contrat de 50 millions FCFA : la LONASE dément tout lien avec « Fénial Digital » et menace de poursuites

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Dans un communiqué rendu public ce 06 août 2026, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a démenti l’existence d’un contrat financier attribué à l’entreprise par certains rapports circulant dans la presse. La direction avertit qu’elle engagera des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces déclarations.

La LONASE indique avoir constaté « avec regret la diffusion d’informations faisant état de l’existence d’un prétendu contrat d’un montant de cinquante (50) millions de francs CFA entre la LONASE et le média « Fénial Digital » ». L’institution réagit fermement à ces accusations et précise qu me « aucun contrat de cette nature n’existe, ni n’a jamais existé, entre la LONASE et le média cité ».

Rappelant que « la propagation de fausses informations est susceptible de porter atteinte à l’image et à la réputation de l’institution », la société d’État annonce vouloir défendre ses intérêts en justice. Ainsi, « la LONASE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire appropriée contre toute personne physique ou morale qui diffuserait ou relaierait ces informations infondées », souligne le texte signé par le Directeur chargé de la Communication institutionnelle, Hyacinthe Chimère Lopy.