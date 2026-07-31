L’inquiétant bilan à 48 heures du Magal de Touba

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À seulement 48 heures du Grand Magal de Touba 2026, célébrant le départ en exil de Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, 16 accidents de la circulation ont déjà été enregistrés sur les principaux axes routiers menant vers la cité religieuse, rapporte le journal L’Obs.

Le bilan provisoire fait état de 44 blessés. Dans le détail, sept accidents se sont produits sur l’autoroute Ila Touba, six sur la Route nationale n°3 (RN3) et trois sur les autres axes routiers.

Par ailleurs, les dispositifs de contrôle ont permis de flasher un automobiliste circulant à 230 km/h. Grâce aux données transmises au poste de contrôle opérationnel, le véhicule a été immobilisé et son conducteur interpellé.

Afin d’assurer la sécurité des pèlerins, 3 073 éléments, répartis en 21 escadrons opérationnels, sont déployés sur les principaux axes routiers ainsi que sur les sites stratégiques, a jouté le journal.