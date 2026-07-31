Il surprend sa petite sœur en plein sommeil et la tue en lui fracassant la tête avec un gourdin

Maïmouna Ba n’oubliera jamais cette tragédie qui s’est abattue sur sa famille en 2023. Cette mère de famille non seulement a perdu sa fille, Fatoumata Ba, tuée à coups de gourdin par Thierno Hamidou Raby Dème, mais elle a aussi perdu ce dernier qui croupit en prison depuis des années pour l’assassinat de sa sœur. Pire, elle est aussi confrontée à un fils qui risque la prison à vie. Son cauchemar a commencé le 18 juillet 2023, le jour fatidique où elle a vu sa fille Fatoumata Ba être tuée à coups de gourdin par son fils.
Leur mère, Maïmouna Ba, après avoir donné sa version des faits à la barre, a invoqué un problème familial avant de s’abstenir de demander un dédommagement à son fils. Le procureur, dans ses développements, a expliqué que la victime n’avait aucune chance de s’en sortir, parce qu’elle était désarmée. Précisant que l’accusé a naturellement muri son acte, le maître des poursuites a martelé que l’assassinat qui lui est imputé est caractérisé. Par contre, ce qui a intrigué le parquet, c’est la personnalité de l’accusé, parce que selon lui, celui-ci n’a manifesté aucun regret. À cet effet, il a requis contre lui la réclusion criminelle à vie. Le conseil de la défense, Me Ndiaga Dabo, estime que ce qui s’est passé est un incident. Le conseil qui a quémandé la clémence a même relevé le fait que son client est handicapé depuis ses 7 ans. Chose qui est visible au moment où il quittait le box des accusés parce qu’on constatait bien que cet accusé est hémiplégique. Le délibéré sera rendu le 6 octobre 2026.