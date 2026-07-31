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CAN féminine 2026 : Le Sénégal s’impose face au Kenya et se relance

31 juillet 2026 Actualité

 

Après son faux départ face à l’Algérie (0-2), le Sénégal a réagi, ce jeudi, en s’imposant 1-0 devant le Kenya lors de la deuxième journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, disputée au Maroc.

 

Obligées de l’emporter pour rester en course, les “Lionnes” ont trouvé la faille grâce à Seynabou Mbengue, auteure de l’unique but de la rencontre. Une victoire qui permet au Sénégal de relancer ses chances de qualification pour le deuxième tour.

 

Avec trois points au compteur, les joueuses sénégalaises joueront leur avenir dans la compétition lors de leur troisième et dernier match de groupe, prévu le 3 août face au pays hôte, le Maroc.

 

Dans l’autre rencontre du groupe A, le Maroc et l’Algérie s’affrontent ce jeudi à 20h00 GMT. Toutes deux victorieuses lors de la première journée, les deux sélections visent un nouveau succès afin de valider leur qualification pour les quarts de finale.

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