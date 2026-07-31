Jour de Magal : Les prévisions de l’Anacim

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A 48 heures du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a actualisé son bulletin météo spécial, annonçant des conditions météorologiques contrastées sur le pays.

Selon les prévisions couvrant la période du 31 juillet au 1er août, des pluies et des orages sont attendus sur une grande partie du territoire, notamment dans l’Est, le Nord-Est, le Sud, le Centre ainsi que dans la région de Dakar. Sur le littoral, de Dakar à Cap-Skirring, en passant par Ziguinchor, des pluies intermittentes, localement fortes pourraient également être enregistrées.

À Touba et Mbacké, l’Anacim prévoit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées durant les après-midi des 31 juillet et 1er août.

En revanche, le jour du Grand Magal, une amélioration est attendue. Le ciel devrait rester nuageux mais plus calme sur Touba. De faibles pluies pourraient toutefois survenir en fin d’après-midi et en soirée.

Pour les 2 et 3 août, l’agence annonce une accalmie progressive sur la majeure partie du pays, même si quelques orages isolés restent possibles sur le littoral, dans le Centre et le Sud.

Face à ces prévisions, l’Anacim invite les usagers de la route à faire preuve de prudence, en particulier sur les axes menant à Touba, où les pluies pourraient réduire la visibilité.

Elle recommande également aux pèlerins d’anticiper leurs déplacements en tenant compte de l’évolution de la météo et appelle les populations vivant dans les zones exposées à rester vigilantes face aux risques d’inondations localisées, tout en respectant les consignes des autorités.