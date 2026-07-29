Hôpital psychiatrique de Thiaroye : 100 millions de FCFA volés

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Ils étaient trois individus à comparaître hier, devant le tribunal correctionnel de Dakar pour des faits d’introduction frauduleuse dans un système informatique, escroquerie sur les deniers publics et par le biais d’un système informatique, obtention d’avantages indus, blanchiment de capitaux et complicité. Il s’agit de Ndiaga Diallo, Dieynaba Célestine Malou et de Anthony Sidati alias Robert. Là où les deux premiers nommés ont écopé d’une peine de prison de 1 an ferme, le dernier a été condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme et à payer une amende de 5 millions de F Cfa. Tous, sont aussi condamnés à payer la somme de 115 millions de F Cfa pour le préjudice subi par l’hôpital psychiatrique de Thiaroye victime d’un détournement frauduleux de 100 millions de ses comptes bancaires.