Apr : Un 3e mouvement est né, vers un lâchage de Macky Sall

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Après Thérèse Faye (And dekkal yaakar) et Pape Mahawa Diouf (Racine/Reeni askan wi), un troisième responsable de l’APR est sur le point de créer son mouvement à l’intérieur du parti fondé par l’ancien Président Macky Sall. Il s’agit de Abdoulaye Sow, maire de Kaffrine et tête de file locale de ladite formation politique.

L’ancien ministre sous le régime de Macky Sall et maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, a franchi une nouvelle étape dans son repositionnement politique. Lors d’une rencontre avec ses partisans à Kaolack avant-hier, il a annoncé le lancement officiel de son mouvement politique le 29 août prochain à Dakar, un rendez-vous qu’il souhaite transformer en démonstration de force en réunissant 20.000 personnes.

Face à des militants qui l’ont exhorté à créer un parti politique, Abdoulaye Saydou Sow, responsable de l’Alliance pour la République à Kaffrine, a tenu à préciser que la structure qu’il met en place n’est, à ce stade, «ni un mouvement ni un parti politique», mais une initiative destinée à «construire le pays» et à rassembler des Sénégalais partageant une même vision.

Selon lui, la création d’une organisation politique ne peut se faire sans une large concertation. Il a ainsi indiqué poursuivre des discussions avec différentes sensibilités politiques, y compris avec des responsables de partis, avant de franchir une nouvelle étape. «Il nous faut des militants engagés, déterminés et prêts au sacrifice, car le chemin est sinueux», a-t-il déclaré devant ses sympathisants.

L’ancien ministre a toutefois confirmé que le 29 août, à Dakar, marquera le lancement officiel de son mouvement, dont les contours et le programme seront dévoilés à cette occasion.

Sur le plan idéologique, Abdoulaye Saydou Sow a affirmé que son initiative s’inscrit dans la défense des valeurs républicaines, qu’il considère comme le socle de la nation sénégalaise. Il a également mis en avant la nécessité de promouvoir un développement territorial plus équilibré, en insistant sur le rôle des terroirs dans la croissance économique du pays. Parmi les priorités qu’il entend porter figure également la redynamisation du bassin arachidier, qu’il a décrit comme «le cœur du pays», estimant que cette zone traverse une profonde crise économique.

Évoquant la situation politique nationale, il s’est déclaré favorable au principe de la reddition des comptes, tout en appelant à une justice impartiale. Il a aussi plaidé pour le renforcement de la cohésion nationale, dénonçant un climat marqué, selon lui, par «l’intoxication, la désinformation et la manipulation», incompatible avec une gouvernance efficace.

Abdoulaye Saydou Sow a enfin donné rendez-vous à ses partisans le 29 août à Dakar, où il promet de présenter son projet de société et sa vision pour le Sénégal. «Je vous promets que personne ne me trouvera sur le chemin de l’irresponsabilité», a-t-il assuré devant une assistance acquise à sa cause.