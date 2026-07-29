APR : Macky Sall enregistre un nouveau mouvement

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Après Thérèse Faye (And dekkal yaakar) et Pape Mahawa Diouf (Racine/Reeni askan wi), un troisième responsable de l’APR est sur le point de créer son mouvement à l’intérieur du parti fondé par l’ancien Président Macky Sall. Il s’agit de Abdoulaye Sow, maire de Kaffrine et tête de file locale de ladite formation politique.

Selon les Échos qui donne l’information, l’ancien ministre de l’Urbanisme et actuel secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) se lance ce mercredi. Le nom, les symboles et le programme de l’entité seront dévoilés, rapporte le journal.

«Sur le plan idéologique, indique la même source, Abdoulaye Sow a affirmé que son initiative s’inscrit dans la défense des valeurs républicaines, qu’il considère comme le socle de la nation sénégalaise. Il a également mis en avant la nécessité de promouvoir un développement territorial plus équilibré, en insistant sur le rôle des terroirs dans la croissance économique du pays.»

Le maire de Kaffrine imite Thérèse Faye et Pape Mahawa Diouf alors que les textes de l’APR n’autorisent pas la création de mouvement en son sein, selon l’ancien ministre Oumar Youm. Dans un entretien avec L’Observateur, il avait fait ce rappel, laissant entendre que les auteurs d’une telle initiative s’excluent de fait du parti de Macky Sall.