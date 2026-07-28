Affaire Aser, Jean Michel Sene rassure

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Le Dg de l’Aser Jean Michel Sene s’est voulu rassurant. Il a oublié un message dans lequel il rassure ses partisans.

In extenso son message:

Je tiens à rassurer toutes les personnes « qui m’appellent ou m’écrivent : aucune procédure judiciaire engagée par le parquet financier ne me vise. Aucune. Les informations relayées à ce sujet relèvent, une nouvelle fois, d’une déformation des faits par une certaine presse soucieuse de faire dans la sensation et de vendre plutôt que d’informer avec rigueur.

Cependant, oui, nous avons été informés, depuis un moment, que des investigations portant sur mon patrimoine sont en cours et que la DGID, la conservation foncière, des notaires ainsi que des banques ont été saisis dans ce sens. Mais, quoi qu’il arrive, rien de compromettant ne sera trouvé contre ma personne. Je dis bien rien. Qu’ils fouillent alors.

Nous avons, depuis le début, choisi de préserver les deniers publics dans la transparence et la vérité. Les faussaires et autres coupables sont connus. Qu’on les interpelle ! »

Jean Michel Sene