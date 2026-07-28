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Cité Abdou Dioufde Kolda : Une fillette de 8 ans retrouvée morte dans un bassin

28 juillet 2026 Actualité

Stupeur et frayeur à la cité Abdou Diouf de Kolda. Une fillette âgée de 8 ans a été retrouvée morte dans un bassin remplie d’eau de pluie. Creusé à côté de la route, il servait de réservoir d’eau destinée à la construction d’une maison familiale.  Malheureusement,  aucune barrière n’était érigée pour sécuriser le bassin des enfants du quartier qui ont l’habitude de jouer aux alentours lit-on sur Seneweb.

Le corps de la fillette a été repêché par ses parents avant son inhumation au cimetière musulman du quartier. La défunte fréquentait l’école élémentaire de Sinthiang Samba Coulibaly ajoute le site.

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