Sénégal : la Haute Cour de Justice ordonne la levée du bracelet électronique de l’ex-ministre Ismaïla Madior Fall

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Selon les informations de la RFM, dans le journal de 12h, la Haute Cour de Justice a ordonné ce mardi 28 juillet la levée du bracelet électronique de l’ex-ministre Ismaïla Madior Fall, poursuivi pour des accusations de tentative de corruption dans le cadre d’un litige foncier. Son procès, quant à lui, a été renvoyé jusqu’à la fin des vacances judiciaires (octobre – novembre 2026).

Ce matin, le prévenu est arrivé à la Cour accompagné de ses avocats, dont Me Ciré Clédor Ly. A l’entame de l’audience, les conseils de l’accusé ont demandé la levée de son bracelet électronique, estimant que son port ne peut excéder deux ans conformément à la loi. Une demande à laquelle la justice vient de faire droit.

Pour rappel, l’ancien ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a été placé sous bracelet électronique le 20 mai 2025 par la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice. Cette mesure d’assignation à résidence surveillée à Dakar faisait suite à son inculpation pour des faits présumés de corruption et de détournement de deniers publics