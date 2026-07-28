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Surpris en plein ébats sexuel avec sa copine dans sa voiture: Seydina Alioune Badara Diagne fonce sur les policiers et blesse deux agents

28 juillet 2026 Actualité

 

C’est le journal Libération qui donne l’information dans sa parution du jour. Surpris en plein ébats sexuel avec sa copine dans sa voiture: Seydina Alioune Badara Diagne fonce sur les policiers et blesse deux agents titre le journal.

Le mis en cause de 31 ans intercepté après avoir perdu le controle du véhicule ; sa copine prend la fuite à pied. L’un des policiers s’en tire avec une plaie ouverte de la main droite avec rupture veineuse, l’autre avec un traumatisme de la cheville droite associé à une félure.

 

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