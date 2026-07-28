C’est le journal Libération qui donne l’information dans sa parution du jour. Surpris en plein ébats sexuel avec sa copine dans sa voiture: Seydina Alioune Badara Diagne fonce sur les policiers et blesse deux agents titre le journal.
Le mis en cause de 31 ans intercepté après avoir perdu le controle du véhicule ; sa copine prend la fuite à pied. L’un des policiers s’en tire avec une plaie ouverte de la main droite avec rupture veineuse, l’autre avec un traumatisme de la cheville droite associé à une félure.