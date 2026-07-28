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Coopération bilatérale: Diomaye Faye entame «une visite d’amitié et de travail» à Bamako 

28 juillet 2026 Actualité

 

Le Président de la République a entamé ce mardi 28 juillet «une visite d’amitié et de travail» à Bamako, à l’invitation du Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition malienne.

«Ce déplacement s’inscrit dans la continuité des liens séculaires de fraternité, d’histoire partagée et de bon voisinage qui unissent les peuples sénégalais et malien», selon un communiqué des autorités dakaroises.

Pour rappel, c’est le premier déplacement hors du Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, après qu’il a été désigné président en exercice de la CEDEAO le 19 juillet 2026 à Lungi (Sierra Leone), pour un mandat d’un an. De plus, le général Birame Diop, son compatriote, a été nommé à la tête de la Commission de l’organisation pour la période 2026-2030.

Parmi les priorités de Diomaye Faye figurent la lutte active contre le terrorisme et l’opérationnalisation de la force régionale, ainsi que la mise en place de mécanisme pour un rapprochement entre les chefs d’Etat de la Cédéao et les dirigeants des Etats de l’Alliance du Sahel (AES).

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