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Ousmane Sonko vision

Militants de Pastef interpellés : Ousmane Sonko se mobilise, la défense s’organise

27 juillet 2026 Actualité

 

Ousmane Sonko a exprimé son soutien aux militants de Pastef interpellés par la Division spéciale de cybersécurité, en demandant à son avocat de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur assistance juridique et faire la lumière sur cette interpellation.

 

 

Comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, tous militants de Pastef, ont été interpellés par des éléments de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) dans les locaux de Feeñal Digital. Une affaire qui a rapidement suscité une réaction du côté du parti, à commencer par son leader.

 

Selon Me Abdoul Tall, Ousmane Sonko l’a personnellement appelé pour s’enquérir de la situation des trois hommes. « Ousmane Sonko est très proche de ses militants et leur apporte son soutien en toutes circonstances. Il m’a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur venir en aide », a déclaré l’avocat.

 

Me Tall a indiqué avoir d’ores et déjà informé son confrère, Me Abdinar Ndiaye, qui doit se rendre auprès des personnes interpellées pour leur apporter une assistance juridique. Du côté de la défense, la priorité est désormais de faire la lumière sur les raisons exactes de cette interpellation. « Les avocats s’organisent pour connaître les véritables motifs de leur arrestation. Au nom de la liberté d’expression et dans le respect de la présomption d’innocence, nous voulons croire qu’il ne s’agit, pour le moment, que d’une simple interpellation », a précisé le député et avocat.

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