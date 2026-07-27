Santé : Bassirou Diomaye Faye lance les travaux de l’Hôpital international de Touba Ngabou pour 32 milliards FCFA

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a posé ce jour à Touba Ngabou la première pierre de l’Hôpital international Jalibatoul Marakhib – Hijama. Financé à hauteur de 32 milliards de F CFA dans le cadre d’un partenariat public-privé, cet établissement de santé vise à réduire les évacuations sanitaires vers l’étranger et à décentraliser les soins spécialisés.

Construit sur un site de 10 000 m², le futur complexe médical sera équipé d’un plateau technique de pointe comprenant un centre de cancérologie, une unité de cardiologie interventionnelle, un service de chirurgie générale et orthopédique, ainsi qu’un pôle de gynécologie-obstétrique. L’infrastucture intègrera également des urgences fonctionnelles 24h/24, un centre d’imagerie médicale complet et un laboratoire de biologie médicale.

Le chef de l’État a souligné que cette réalisation s’inscrit directement dans la stratégie « Vision Sénégal 2050 », qui mise sur l’alliance de l’investissement privé et de l’État pour moderniser la carte sanitaire. Cet hôpital permettra d’améliorer la prise en charge des résidents de Touba et de la région de Diourbel, tout en renforçant le dispositif médical pour les millions de pèlerins fréquentant la cité religieuse.

Cet acte symbolique est venu clore une visite officielle de deux jours à Touba, au cours de laquelle le président s’est entretenu avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et s’est recueilli au mausolée de Khadimou Rassoul.